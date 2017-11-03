В больнице скончался нацгвардиец, который подорвался на мине в Марьинке

"Вчера в военном госпитале №61 в Мариуполе во время реанимационных мероприятий скончался старший солдат по контракту Сергей Курбатов. До этого, в госпиталь его доставили вертолетом с Покровска после проведенной операции", - говорится в сообщении.

При этом в НГУ добавили, что погибший 37-летний Курбатов служил водителем-санитаром в воинской части 3035.

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Он получил ранения в результате подрыва на мине 1 ноября во время выполнения служебно-боевой задачи под Марьинкой.

Тогда в результате взрыва майор Сергей Сиротенко погиб на месте, а Сергея Курбатова госпитализировали в военно-медицинского госпиталя города Покровская Донецкой области.