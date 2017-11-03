В больнице скончался нацгвардиец, который подорвался на мине в Марьинке

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 61410 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 129968 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107679 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110214 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108304 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101086 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105803 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102716 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 146954 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В больнице скончался нацгвардиец, который подорвался на мине в Марьинке

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Вчера, 2 ноября, в больнице скончался боец ​​Национальной гвардии Украины Сергей Курбатов, который подорвался на мине в Марьинка. Об этом сообщает пресс-служба НГУ, передает УНН.

"Вчера в военном госпитале №61 в Мариуполе во время реанимационных мероприятий скончался старший солдат по контракту Сергей Курбатов. До этого, в госпиталь его доставили вертолетом с Покровска после проведенной операции", - говорится в сообщении.

При этом в НГУ добавили, что погибший 37-летний Курбатов служил водителем-санитаром в воинской части 3035.

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Он получил ранения в результате подрыва на мине 1 ноября во время выполнения служебно-боевой задачи под Марьинкой.

Тогда в результате взрыва майор Сергей Сиротенко погиб на месте, а Сергея Курбатова госпитализировали в военно-медицинского госпиталя города Покровская Донецкой области.

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