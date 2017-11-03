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У лікарні помер нацгвардієць, який підірвався на міні під Мар'їнкою

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Учора, 2 листопада, в лікарні помер боєць Національної гвардії України Сергій Курбатов, який підірвався на міні під Мар'їнкою. Про це повідомляє прес-служба НГУ, передає УНН.

"Вчора у військовому шпиталі №61 у Маріуполі під час реанімаційних заходів помер старший солдат за контрактом Сергій Курбатов. До цього, до шпиталю його доставили гелікоптером з Покровська після проведеної операції", - йдеться у повідомленні.

При цьому у НГУ додали, що загиблий 37-річний Курбатов служив водієм-санітаром у військовій частині 3035.

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Він отримав поранення в результаті підриву на міні 1 листопада під час виконання службово-бойового завдання під Мар'їнкою.

Тоді внаслідок вибуху майор Сергій Сиротенко загинув на місці, а Сергія Курбатова госпіталізували до військово-медичного госпіталю міста Покровська Донецької області.

Українські Національні Новини

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