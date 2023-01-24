В больнице на Запорожье лечат более 450 раненых россиян

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«российские оккупанты продолжают нести колоссальные потери в боях Силами обороны Украины. Более 450 раненых оккупантов лечат в городской больнице оккупированного города Днепрорудное Запорожской области. Также переполнена ранеными российскими оккупантами Васильевская районная больница Запорожской области», - говорится в сообщении.

Дополнение

Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины сообщал, что в течение 20 – 21 января враг проводил наступательные действия на Запорожском направлении. По уточненным данным, потери врага в результате боевого столкновения составили более 50 человек, 16 из них – безвозвратные.