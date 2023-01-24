У лікарні на Запоріжжі лікують понад 450 поранених росіян

Цитата

«російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат в боях Силами оборони України. Понад 450 поранених окупантів лікують в міській лікарні окупованого міста Дніпрорудне Запорізької області. Також переповнена пораненими російськими окупантами Василівська районна лікарня Запорізької області», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Генеральний Штаб Збройних Сил України повідомляв, що протягом 20 – 21 січня ворог проводив наступальні дії на Запорізькому напрямку. За уточненими даними, втрати ворога внаслідок бойового зіткнення склали понад 50 осіб, 16 з них – безповоротні.