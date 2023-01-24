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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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У лікарні на Запоріжжі лікують понад 450 поранених росіян

Київ • УНН

 • 1052484 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Понад 450 поранених росіян лікують в міській лікарні окупованого міста Дніпрорудне Запорізької області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

У лікарні на Запоріжжі лікують понад 450 поранених росіян

Цитата

«російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат в боях Силами оборони України. Понад 450 поранених окупантів лікують в міській лікарні окупованого міста Дніпрорудне Запорізької області. Також переповнена пораненими російськими окупантами Василівська районна лікарня Запорізької області», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Генеральний Штаб Збройних Сил України повідомляв, що протягом 20 – 21 січня ворог проводив наступальні дії на Запорізькому напрямку. За уточненими даними, втрати ворога внаслідок бойового зіткнення склали понад 50 осіб, 16 з них – безповоротні.

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