В Латвии из-за неуправляемого дрона ограничили воздушное пространство: начато расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Агентство гражданской авиации Латвии ввело 3 мая ограничения на использование воздушного пространства страны на высоте до 5950 метров. Причиной этого стал неконтролируемый беспилотный летательный аппарат, который исчез накануне, передает УНН.
Было начато расследование инцидента, во время которого потеряли управление над беспилотником и вследствие чего закрыли воздушное пространство международного аэропорта Риги, рассказал Leta представитель агентства.
По его словам, пропавший во время тестового полета и, возможно, все еще неконтролируемый летающий беспилотник принадлежит местной компании по производству беспилотников UAV Factory. “Работающие на предприятии пилоты удаленного управления сдавали соответствующие экзамены”, — отметил он.
Причины происшествия будут выяснены в ходе расследования. Компании, которая является владельцем беспилотника, приостановлена лицензия на полеты повышенного риска.
В свою очередь, как пишет Delfi, в агентстве рассматривают различные сценарии развития событий, в том числе допускается, что дрон уже приземлился. Также власти предупредили соседние государства в случае, если аппарат пересечет границу.
Напомним, в начале апреля украинские военные в Донбассе сбили вражеский беспилотник.