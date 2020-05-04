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У Латвії через некерованого дрона обмежили повітряний простір: розпочато розслідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Агентство цивільної авіації Латвії ввело 3 травня обмеження на використання повітряного простору країни на висоті до 5950 метрів. Причиною цього став неконтрольований безпілотний літальний апарат, який зник напередодні, передає УНН.

У Латвії через некерованого дрона обмежили повітряний простір: розпочато розслідування

Було розпочато розслідування щодо інциденту, під час якого втратили управління над безпілотником і внаслідок чого закрили повітряний простір міжнародного аеропорту Риги, розповів виданню Leta представник агентства.

За його словами, зниклий під час тестового польоту і, можливо, все ще неконтрольований літаючий безпілотник належить місцевій компанії з виробництва дронів UAV Factory. “Працюючі на підприємстві пілоти віддаленого управління здавали відповідні іспити”, — зазначив він.

Причини події будуть з’ясовані в ході розслідування. Компанії, яка є власником безпілотника, припинена ліцензія на польоти підвищеного ризику.

У свою чергу, як пише Delfi, в агентстві розглядають різні сценарії розвитку подій, в тому числі допускається, що дрон вже приземлився. Також влада попередила сусідні держави на випадок, якщо апарат перетне кордон.

Нагадаємо, на початку квітня українські військові на Донбасі збили ворожий безпілотник.

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