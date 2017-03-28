В апреле состоится 13 судебных заседаний по делу А.Чийгоза
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В апреле состоится 13 судебных заседаний по делу заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза. Об этом на своем микроблоге в Twitter сообщил адвокат Николай Полозов, передает УНН.
“Суд по делу Ахтема Чийгоза установил график заседаний на апрель: 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 24, 25, 26”, — сообщил адвокат.
Как сообщал УНН, суд продлил содержание под стражей заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгоз на три месяца в период с 8 апреля по 8 июля.
Напомним, А.Чийгозу инкриминируют “организацию и участие в массовых беспорядках под стенами” крымского парламента 26 февраля 2014.