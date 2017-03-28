У квітні відбудеться 13 судових засідань у справі А.Чийгоза

“Суд у справы Ахтема Чийгоза встановив графік засідань на квітень: 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 24, 25, 26", - повідомив адвокат.

Як повідомляв УНН, суд продовжив тримання під вартою заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтему Чийгозу на три місяці у період з 8 квітня по 8 липня.

Нагадаємо, А.Чийгозу інкримінують “організацію та участь у масових безладах під стінами” кримського парламенту 26 лютого 2014 року.