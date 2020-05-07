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В апреле в Украине снизилось потребление электроэнергии на 11%

Киев • УНН

 • 14109 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В Украине в апреле снизилось потребление электроэнергии на 11% по сравнению с мартом этого же года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрэнерго.

В апреле в Украине снизилось потребление электроэнергии на 11%

"По оперативным данным, потребление электроэнергии в Украине в апреле 2020 года снизилось по сравнению с мартом этого же года на 11% и составляет 9028 млн кВт∙ч, а по сравнению с апрелем 2019 года - уменьшилось почти 8%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом снижение потребления наблюдается во всех группах потребителей.

Так, по сравнению с апрелем 2019 года наибольший спад потребления демонстрирует машиностроительная отрасль (-21%), транспортная отрасль (-17%), металлургия (-13%), а также топливная отрасль и коммунально-бытовой сектор (по -12%). Населения уменьшило потребление электроэнергии всего на 1% по сравнению с апрелем 2019 года.

"Основными факторами снижения потребления является сезонное повышение температуры воздуха и карантинные меры, которые ограничили возможность работы промышленных предприятий, среднего и малого бизнеса, а также сферы услуг", - добавляется в сообщении.

В то же время, анализ потребления 2019 года показывает, что тенденция к существенному дальнейшему снижению потребления касается в основном население и коммунально-бытовой группы потребителей. Остальные секторы экономики снижали или увеличивали свое потребление ситуативно. Поэтому ожидается, что тенденция к снижению потребления всеми категориями сохраняться до момента завершения карантина.

Напомним, в НАЭК "Энергоатом" заверили, что сокращение профицита производства не должно повлиять на увеличение цены электроэнергии для конечных потребителей.

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