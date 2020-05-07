У квітні в Україні знизилося споживання електроенергії на 11%
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. В Україні у квітні знизилося споживання електроенергії на 11% у порівнянні з березнем цього ж року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укренерго.
"За оперативними даними, споживання електроенергії в Україні у квітні 2020 року знизилось порівняно з березнем цього ж року на 11% і становить 9028 млн кВт∙год, а порівняно з квітнем 2019 року – зменшилось на майже 8%", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що при цьому зниження споживання спостерігається в усіх групах споживачів.
Так, порівняно з квітнем 2019 року найбільший спад споживання демонструє машинобудівна галузь (-21%), транспортна галузь (-17%), металургія (-13%), а також паливна галузь та комунально-побутовий сектор економіки (по -12%). Населення зменшило використання електроенергії лише на 1% порівняно з квітнем 2019 року.
"Основними чинниками зниження споживання є сезонне підвищення температури повітря та карантинні заходи, які обмежили можливість роботи промислових підприємства, середнього та малого бізнесу, а також сфери послуг", - додається у повідомленні.
Водночас, аналіз споживання 2019 року показує, що тенденція до суттєвого подальшого зниження споживання стосується в основному населення та комунально-побутової групи споживачів. Решта секторів економіки знижували чи збільшували своє споживання ситуативно. Тому очікується, що тенденція до зниження споживання всіма категоріями зберігатиметься до моменту завершення карантину.
Нагадаємо, в НАЕК "Енергоатом" запевнили, що скорочення профіциту виробництва не повинно вплинути на збільшення ціни електроенергії для кінцевих споживачів.