В Кропивницкому задержали пьяного водителя маршрутки с уровнем алкоголя в крови в 11 раз выше нормы

Благодаря сообщению неравнодушных граждан, патрульные привлекли к ответственности нетрезвого водителя маршрутки

Сегодня, 3 марта, около 17 часов, на спецлинию 102 позвонила женщина и сообщила о вероятно нетрезвом водителе маршрутного средства, который двигался по улице Героев Украины.

Инспекторы патрульной полиции догнали данное транспортное средство на улице Суворова.

В салоне автомобиля кроме водителя никого не было. Во время общения с 40-летним тренером, стражи порядка почувствовали от него запах алкоголя. Мужчина признался, что действительно употреблял алкоголь. Результат прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения - 2,11 промилле алкоголя в крови, что в 11 раз превышает допустимую норму.

Патрульные составили на гражданина админпротокол по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.

Теперь на водителя ожидает штраф в размере 10200 гривен с лишением водительских прав на 1 год.

Патрульные который раз обращаются к гражданам, ни в коем случае не садитесь за руль навеселе, ведь от этого зависит жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.