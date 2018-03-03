У Кропивницькому затримали п’яного водія маршрутки з рівнем алкоголю в крові в 11 разів вище норми
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 березня. УНН. Правоохоронці затримали п'яного водія маршрутки. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Завдяки повідомленню небайдужих громадян, патрульні притягнули до відповідальності нетверезого водія маршрутки
Сьогодні, 3 березня, близько 17-ї години, на спецлінію 102 зателефонувала жінка та повідомила про ймовірно нетверезого водія маршрутного засобу, який рухався вулицею Героїв України.
Інспектори патрульної поліції наздогнали даний транспортний засіб на вулиці Суворова.
В салоні автівки окрім водія нікого не було. Під час спілкування з 40-річним керманичем, охоронці порядку відчули від нього різкий запах алкоголю. Чоловік зізнався, що дійсно вживав алкоголь. Результат проходження освідування на стан алкогольного сп'яніння - 2,11 проміле алкоголю в крові, що в 11 разів перевищує допустиму норму.
Патрульні склали на громадянина адмінпротокол за ст. 130 (керування у стані сп’яніння) КУпАП.
Тепер на водія очікує штраф у розмірі 10200 гривень з позбавленням водійських прав на 1 рік.
Патрульні вкотре звертаються до громадян, у жодному разі не сідайте за кермо напідпитку, адже від цього залежить життя та здоров’я усіх учасників дорожнього руху.