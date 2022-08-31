В Крыму за две недели зафиксировали 45 "хлопков"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. За последние две недели во временно оккупированном Крыму зафиксировали 45 взрывов или так называемых "хлопков". Такие данные в Facebook привел Крымскотатарский ресурсный центр, сообщает УНН.
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"С 9 августа 2022 года в оккупированном Крыму массово фиксируют взрывы или так называемые "хлопки". За последние две недели Крымскотатарский ресурсный центр насчитал по меньшей мере 45 таких случаев", – говорится в сообщении.
Места и результаты взрывов можно просмотреть по ссылке.
Напомним
Украина уже разрабатывает эвакуационные маршруты для жителей Крыма, которые захотят покинуть полуостров во время активной деоккупации.