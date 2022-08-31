У Криму за два тижні зафіксували 45 "бавовн"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. За останні два тижні в тимчасово окупованому Криму зафіксували 45 вибухів або так званих "бавовн". Такі дані у Facebook навів Кримськотатарський ресурсний центр, інформує УНН.
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"Із 9 серпня 2022 року в окупованому Криму масово фіксують вибухи або так звані "хлопки". Протягом останніх двох тижнів Кримськотатарський ресурсний центр нарахував щонайменше 45 таких випадків", – ідеться у повідомленні.
Місця та результати вибухів можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо
Україна вже розробляє евакуаційні маршрути для жителів Криму, які захочуть покинути півострів під час активної деокупації.