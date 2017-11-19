В Крыму археологи нашли усадьбу времен Римской империи

По данным ученого, здесь жили представители "среднего класса" Боспорского царства.

"Эта усадьба очень показательна для той эпохи, она хорошо демонстрирует быт среднего боспорца. При раскопках мы не обнаружили ни дорогих импортных вещей, ни золотых или серебряных монет, ни предметов роскоши, но была найдена посуда, инструменты, недорогие украшения, статуэтки, в том числе - терракотовые марионетки с подвесными руками и ногами. Их можно назвать "эллинистическими Барби", это были детские игрушки", - отметил Внуков.

По его словам, усадьба появилась здесь в середине I века нашей эры. В эту эпоху Боспорское царство, которое занимало тогда Восточный Крым, Таманский полуостров и низовья Дона, оправилось от периода войн и конфликтов и переживало экономический подъем.

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"Сейчас идет обработка археологических находок. Они будут переданы в Восточнокримський историко-культурный музей-заповедник, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник, Феодосийский музей древностей и Центральный музей Тавриды", - рассказал археолог.

Как пишет издание, экспедиция начала работу на аннексированном Россией полуострове весной 2017 года. В течение последних месяцев ученые вели раскопки поселения "Городище 11 километр", расположенного на двух холмах в 15 километрах к западу от Керчи.

Ранее государственный комитет по государственной регистрации и кадастра в аннексированного Крыма зарегистрировал право собственности на 32 объекта недвижимости Ханского дворца.

Напомним, все факты нанесения ущерба Украине оккупацией Крыма объемом более 1 трлн грн проверяются прокуратурой Крыма в рамках уголовных производств.