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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 13756 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 46080 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 66358 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 73598 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 75386 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 61782 просмотра

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В Крыму археологи нашли усадьбу времен Римской империи

В Крыму археологи нашли усадьбу времен Римской империи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сотрудники российского института археологии во время раскопок вблизи строительства трассы "Таврида" в Керчи обнаружили сельскую усадьбу времен Римской империи. Об этом рассказал руководитель Крымской археологической экспедиции Института археологии Российской академии наук Сергей Внуков, сообщает УНН со ссылкой на "Крим.Реалии".

По данным ученого, здесь жили представители "среднего класса" Боспорского царства.

"Эта усадьба очень показательна для той эпохи, она хорошо демонстрирует быт среднего боспорца. При раскопках мы не обнаружили ни дорогих импортных вещей, ни золотых или серебряных монет, ни предметов роскоши, но была найдена посуда, инструменты, недорогие украшения, статуэтки, в том числе - терракотовые марионетки с подвесными руками и ногами. Их можно назвать "эллинистическими Барби", это были детские игрушки", - отметил Внуков.

По его словам, усадьба появилась здесь в середине I века нашей эры. В эту эпоху Боспорское царство, которое занимало тогда Восточный Крым, Таманский полуостров и низовья Дона, оправилось от периода войн и конфликтов и переживало экономический подъем.

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"Сейчас идет обработка археологических находок. Они будут переданы в Восточнокримський историко-культурный музей-заповедник, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник, Феодосийский музей древностей и Центральный музей Тавриды", - рассказал археолог.

Как пишет издание, экспедиция начала работу на аннексированном Россией полуострове весной 2017 года. В течение последних месяцев ученые вели раскопки поселения "Городище 11 километр", расположенного на двух холмах в 15 километрах к западу от Керчи.

Ранее государственный комитет по государственной регистрации и кадастра в аннексированного Крыма зарегистрировал право собственности на 32 объекта недвижимости Ханского дворца.

Напомним, все факты нанесения ущерба Украине оккупацией Крыма объемом более 1 трлн грн проверяются прокуратурой Крыма в рамках уголовных производств.

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