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У Криму археологи знайшли садибу часів Римської імперії

У Криму археологи знайшли садибу часів Римської імперії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Співробітники російського інституту археології під час розкопок поблизу будівництва траси “Таврида” біля Керчі виявили сільську садибу часів Римської імперії. Про це розповів керівник Кримської археологічної експедиції Інституту археології Російської академії наук Сергій Внуков, повідомляє УНН із посиланням на “Крим.Реалії”.

За даними науковця, тут жили представники “середнього класу” Боспорського царства.

“Ця садиба дуже показова для тієї епохи, вона добре демонструє побут середнього боспорця. При розкопках ми не виявили ні дорогих імпортних речей, ні золотих або срібних монет, ні предметів розкоші, але був знайдений посуд, інструменти, недорогі прикраси, статуетки, в тому числі — теракотові маріонетки з підвісними руками і ногами. Їх можна назвати „елліністичними Барбі“, це були дитячі іграшки”, — зазначив Внуков.

За його словами, садиба з’явилася тут в середині I століття нашої ери. У цю епоху Боспорське царство, яке займало тоді Східний Крим, Таманський півострів і пониззя Дону, оговталося від періоду воєн і конфліктів і переживало економічний підйом.

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“Зараз триває обробка археологічних знахідок. Вони будуть передані в Східнокримський історико-культурний музей-заповідник, Бахчисарайський історико-культурний та археологічний музей-заповідник, Феодосійський музей старожитностей і Центральний музей Тавриди ”, - розповів археолог.

Як пише видання, експедиція розпочала роботу на анексованому Росією півострові навесні 2017 року. Протягом останніх місяців вчені вели розкопки поселення “Городище 11 кілометр”, розташованого на двох пагорбах у 15 кілометрах на захід від Керчі.

Раніше державний комітет з державної реєстрації та кадастру в анексованому Криму зареєстрував право власності на 32 об'єкти нерухомості Ханського палацу.

Нагадаємо, усі факти нанесення шкоди Україні окупацією Криму обсягом більше 1 трлн грн перевіряються прокуратурою Криму в рамках кримінальних проваджень.

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