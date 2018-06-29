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В Кремле заявили о "дефиците доверия" между омбудсменами Украины и РФ

В Кремле заявили о "дефиците доверия" между омбудсменами Украины и РФ

Киев  •  УНН

 • 8165 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Кремль признает наличие трудностей в переговорах по посещению удерживаемых лиц, однако эффективность работы омбудсменов должны оценивать лидеры Украины и России. Такое мнение журналистам высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со ссылкой на ТАСС передает УНН.

"Там по-прежнему происходит достаточно проблематична ситуация с синхронизацией действий двух омбудсменов. Понятно, что достаточно большой дефицит доверия взаимного, но полная пока раскоординация. Об эффективности их работы судить президентам, так как именно они давали поручения своим подчиненным", - заявил представитель Кремля

Песков напомнил, что у российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой "были проблемы, когда она была в Киеве".

"И фактически без предварительного уведомления ее коллега Денисова приехала сюда (в РФ), - добавил он. - Здесь главным образом - это пока неспособность сторон договориться об алгоритме действий и о режиме посещений".

По оценке представителя Кремля, "существует непонимание, почему вокруг каких-то конкретных фамилий концентрируется интерес украинской стороны и совершенно игнорируются другие лица, которые также находятся в соответствующих учреждениях на территории России".

Как сообщал УНН, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пустили посетить украинского режиссера Олега Сенцова в колонии в российском городе Лабытнанги.

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