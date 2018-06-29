У Кремлі заявили про “дефіцит довіри” між омбудсменами України та РФ

“Там як і раніше відбувається досить проблематична ситуація з синхронізацією дій двох омбудсменів. Зрозуміло, що досить великий дефіцит довіри взаємної, але повна поки розкоординація. Про ефективність їх роботи судити президентам, тому що саме вони давали доручення своїм підлеглим”, — заявив представник Кремля

Пєсков нагадав, що у російського уповноваженого з прав людини Тетяни Москалькової “були проблеми, коли вона була в Києві”.

“І фактично без попереднього повідомлення її колега (Людмила) Денисова приїхала сюди (в РФ), — додав він. — Тут головним чином — це поки нездатність сторін домовитися про алгоритм дій і про режим відвідувань”.

За оцінкою представника Кремля, “існує нерозуміння, чому навколо якихось конкретних прізвищ концентрується інтерес української сторони і абсолютно ігноруються інші особи, які також знаходяться в відповідних установах на території Росії”.

Як повідомляв УНН, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову не пустили відвідати українського режисера Олега Сенцова в колонії у російському місті Лабитнангі.