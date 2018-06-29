У Кремлі заявили про “дефіцит довіри” між омбудсменами України та РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Кремль визнає наявність труднощів в переговорах по відвідуванню утримуваних осіб, проте ефективність роботи омбудсменів повинні оцінювати лідери України та Росії. Таку думку журналістам висловив прес-секретар президента Дмитро Пєсков, з посиланням на ТАСС передає УНН.
“Там як і раніше відбувається досить проблематична ситуація з синхронізацією дій двох омбудсменів. Зрозуміло, що досить великий дефіцит довіри взаємної, але повна поки розкоординація. Про ефективність їх роботи судити президентам, тому що саме вони давали доручення своїм підлеглим”, — заявив представник Кремля
Пєсков нагадав, що у російського уповноваженого з прав людини Тетяни Москалькової “були проблеми, коли вона була в Києві”.
“І фактично без попереднього повідомлення її колега (Людмила) Денисова приїхала сюди (в РФ), — додав він. — Тут головним чином — це поки нездатність сторін домовитися про алгоритм дій і про режим відвідувань”.
За оцінкою представника Кремля, “існує нерозуміння, чому навколо якихось конкретних прізвищ концентрується інтерес української сторони і абсолютно ігноруються інші особи, які також знаходяться в відповідних установах на території Росії”.
Як повідомляв УНН, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову не пустили відвідати українського режисера Олега Сенцова в колонії у російському місті Лабитнангі.