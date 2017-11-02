В Кремле считают неприемлимым новый санкционный пакет США

"Весьма негативно. Экстерриториальность подобных законов является для нас неприемлемым проявлением, мы категорически против этого и по-прежнему сохраняем свое крайне негативное отношение к подобным санкционным делам", — заявил Д.Песков, комментируя пункт закона США о санкциях против России, в котором прописаны обязанности для американских властей следить за тем, чтобы люди и компании из этого и предыдущих санкционных списков не получали помощь от иностранцев.

При этом он заявил, что несмотря на непринятие Москвой санкций со стороны Вашингтона, они оказывают позитивное влияние на экономику России.

Как сообщал УНН, США объявили о новых санкциях против нефтедобывающего сектора России.