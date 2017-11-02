У Кремлі вважають неприйнятним новий санкційний пакет США
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Росія вважає неприйнятним новий список санкцій пакет США. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Дуже негативно. Екстериторіальність подібних законів є для нас неприйнятним проявом, ми категорично проти цього і як і раніше зберігаємо своє вкрай негативне ставлення до подібних списку санкцій справах", - заявив Д.Пєсков, коментуючи пункт закону США про санкції проти Росії, в якому прописані обов'язки для американської влади стежити за тим, щоб люди і компанії з цього і попередніх санкційних списків не отримували допомогу від іноземців.
При цьому він заявив, що незважаючи на неприйняття Москвою санкцій з боку Вашингтона, вони здійснюють позитивний вплив на економіку Росії.
Як повідомляв УНН, США оголосили про нові санкції проти нафтовидобувного сектора Росії.