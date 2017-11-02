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У Кремлі вважають неприйнятним новий санкційний пакет США

У Кремлі вважають неприйнятним новий санкційний пакет США

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Росія вважає неприйнятним новий список санкцій пакет США. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

"Дуже негативно. Екстериторіальність подібних законів є для нас неприйнятним проявом, ми категорично проти цього і як і раніше зберігаємо своє вкрай негативне ставлення до подібних списку санкцій справах", - заявив Д.Пєсков, коментуючи пункт закону США про санкції проти Росії, в якому прописані обов'язки для американської влади стежити за тим, щоб люди і компанії з цього і попередніх санкційних списків не отримували допомогу від іноземців.

При цьому він заявив, що незважаючи на неприйняття Москвою санкцій з боку Вашингтона, вони здійснюють позитивний вплив на економіку Росії.

Як повідомляв УНН, США оголосили про нові санкції проти нафтовидобувного сектора Росії.

Українські Національні Новини

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