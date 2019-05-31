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В Кремле нет прикидок по саммиту "нормандской четверки"

В Кремле нет прикидок по саммиту "нормандской четверки"

Киев  •  УНН

 • 12327 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Подготовка встречи лидеров стран "нормандской четверки" пока не ведется и каких-то конкретных прикидок по саммиту пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"После того, как в Украине появился новый президент, снова активно возобновилось обсуждение проблематики невыполненных минских договоренностей. И, конечно, есть необходимость продолжить обсуждения и в нормандском формате", - считает представитель Кремля.

Однако, по его словам, "вместе с тем, для того, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия".

Песков отметил, что в Кремле известно о контактах президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел, эта тематика обсуждалась. "Но каких-то конкретных прикидок (по саммиту) пока нет", - констатировал пресс-секретарь российского лидера.

Секретарь СНБО Александр Данилюк накануне заявил, что встреча в "нормандском формате" может состояться в середине июля. 

В "нормандский формат" для обсуждения урегулирования на Донбассе входят Россия, Украина, Франция, ФРГ.

Украинские Национальные Новости

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