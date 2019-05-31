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У Кремлі немає "прикидок" щодо саміту "нормандської четвірки"

У Кремлі немає "прикидок" щодо саміту "нормандської четвірки"

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Підготовка зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" поки не ведеться і якихось конкретних спроб щодо саміту поки немає. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Після того, як в Україні з'явився новий президент, знову активно відновилося обговорення проблематики невиконаних мінських домовленостей. І, звичайно, є необхідність продовжити обговорення і в нормандському форматі", - вважає представник Кремля.

Однак, за його словами, "водночас, для того, щоб ця зустріч на вищому рівні відбулася, необхідно, щоб дозріли відповідні умови".

Пєсков зазначив, що в Кремлі відомо про контакти президента України Володимира Зеленського з міністрами закордонних справ, ця тематика обговорювалася. "Але якихось конкретних прикидок (щодо саміту) поки немає", - констатував прес-секретар російського лідера.

Секретар РНБО Олександр Данилюк напередодні заявив, що зустріч у "нормандському форматі" може відбутися у середині липня.

У "нормандський формат" для обговорення врегулювання на Донбасі входять Росія, Україна, Франція, Німеччина.

Українські Національні Новини

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