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В Кремле "не согласны" с призывом Запада отпустить задержанных активистов

В Кремле "не согласны" с призывом Запада отпустить задержанных активистов

Киев • УНН

 • 11229 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Кремле заявили, что "не согласны" с призывами Госдепартамента США и Евросоюза отпустить задержанных во время протестов в России людей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Д.Песков отметил, что в Кремле не намерены принимать эти призывы во внимание.

"Мы не можем согласиться с этим призывом. Итак, мы в данном случае не можем взять этот призыв во внимание ... Обязательства в Совете Европы не означают необходимости нарушать собственное законодательство для страны", - сказал Д.Песков.

Представитель В.Путина также раскритиковал организаторов вчерашних акций, заявив, что протесты были нелегальными, а организаторы "провоцировали" участников на "нелегальные действия".

Кроме того, Д.Песков также заявил, что подросткам обещали "вознаграждение" за участие в митингах. По его словам, власти расследуют эти обвинения.

Напомним, 26 марта в Москве во время митингов на Тверской улице и рядом было задержано 1 тыс. 30 человек.

Отметим, в Москве власти перед началом несогласованной акции протеста против коррупции пригнала в центр города десятки автозаков, грузовиков Росгвардии и машин коммунальных служб.

Российского оппозиционера А.Навального оштрафовали на 20 тыс. Рублей за организацию акции в Москве.

Украинские Национальные Новости

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