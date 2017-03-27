У Кремлі "не згодні" із закликом Заходу відпустити затриманих активістів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Кремлі заявили, що “не згодні” із закликами Держдепартаменту США і Євросоюзу відпустити затриманих під час протестів у Росії людей. Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
Д.Пєсков зазначив, що у Кремлі не мають наміру брати ці заклики до уваги.
“Ми не можемо погодитися із цим закликом. Отже, ми в даному разі не можемо взяти цей заклик до уваги... Зобов’язання в Раді Європи не означають необхідності порушувати власне законодавство для країни”, — сказав Д.Пєсков.
Речник В.Путіна також розкритикував організаторів вчорашніх акцій, заявивши, що протести були нелегальними, а організатори “провокували” учасників на “нелегальні дії”.
Крім того, Д.Пєсков також заявив, що підліткам обіцяли “винагороду” за участь у мітингах. За його словами, влада розслідує ці звинувачення.
Нагадаємо, 26 березня в Москві під час мітингів на Тверській вулиці і поряд було затримано 1 тис. 30 осіб.
Зазначимо, у Москві влада перед початком неузгодженої акції протесту проти корупції пригнала в центр міста десятки автозаків, вантажівок Росгвардії і машин комунальних служб.
Російського опозиціонера О.Навального оштрафували на 20 тис. рублів за організацію акції в Москві.