В Кремле не считают связи советника Трампа с РФ незаконными
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, нет ничего плохого в том, что бывший политический советник в президентской кампании Дональда Трампа обратился в аналитический центра Кремля, передает УНН со ссылкой на AP.
По данным судебных документов, обнародованных в понедельник, Джордж Пападопулос, который работал на предвыборную кампанию американского президента, обратился к россиянину, считая, что он имеет связи с министерством иностранных дел России, чтобы организовать встречу между командой Д.Трампа и российскими чиновниками.
Совет международных отношений России подтвердила контакт с Джорджем Пападопулосом, однако сообщил, что встреча не состоялась. Как сообщили в Совете, учреждение является независимым совещательным органом и в нем принимают участие многие политики на различных общественных заседаниях.
Отвечая на вопрос о человеке, упомянутом в обвинительном заключении, С.Лавров заявил, что он вообще "не видит ничего незаконного" во взаимодействии сторон.