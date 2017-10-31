У Кремлі не вважають зв’язки радника Трампа з РФ незаконними

За даними судових документів, оприлюднених в понеділок, Джордж Пападопулос, який працював на передвиборчу кампанію американського президента, звернувся до росіянина, вважаючи, що він має зв'язки з міністерством закордонних справ Росії, щоб організувати зустріч між командою Д.Трампа та російськими чиновниками.

Рада міжнародних відносин Росії підтвердила контакт з Джорджем Пападопулосом, однак повідомила, що зустріч не відбулася. Як повідомили в Раді, установа є незалежним дорадчим органом і в ній приймають участь багато політиків на різних громадських засіданнях.

Відповідаючи на запитання про людину, згадану в обвинувальному висновку, С.Лавров заявив у вівторок, що він взагалі "не бачить нічого незаконного" у взаємодії сторін.