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У Кремлі не вважають зв’язки радника Трампа з РФ незаконними

У Кремлі не вважають зв’язки радника Трампа з РФ незаконними

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. За словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, немає нічого поганого в тому, що колишній політичний радник в президентській кампанії Дональда Трампа звернувся до аналітичного центру Кремля, передає УНН з посиланням на AP.

За даними судових документів, оприлюднених в понеділок, Джордж Пападопулос, який працював на передвиборчу кампанію американського президента, звернувся до росіянина, вважаючи, що він має зв'язки з міністерством закордонних справ Росії, щоб організувати зустріч між командою Д.Трампа та російськими чиновниками.

Рада міжнародних відносин Росії підтвердила контакт з Джорджем Пападопулосом, однак повідомила, що зустріч не відбулася. Як повідомили в Раді, установа є незалежним дорадчим органом і в ній приймають участь багато політиків на різних громадських засіданнях.

Відповідаючи на запитання про людину, згадану в обвинувальному висновку, С.Лавров заявив у вівторок, що він взагалі "не бачить нічого незаконного" у взаємодії сторін.

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