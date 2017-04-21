В Кремле не стали комментировать сообщения о взимании сил к границе с КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения западных СМИ о том, что руководство якобы приняло решение взыскать силы и вооружения к границе с КНДР на фоне возможного нанесения США удара по Северной Корее, передает УНН со ссылкой на "РИА Новости".
"Вопрос дислокации войск внутри страны не относятся к категории публичных", - сказал Д.Песков.
Как отмечается, что британская газета Daily Mail сообщила, что президент Владимир Путин якобы отправляет дополнительные военные силы и технику на границу с Северной Кореей, опасаясь потока беженцев в случае нанесения ракетного удара США по КНДР.
При этом издание ссылается на два видео, на которых показаны перемещения военной техники на железной дороге и пролет вертолета. Издание отмечает, что Россия перемещает войска после сообщений о том, что Китай якобы выдвинул 150 тыс. солдат на границу с КНДР.
Как сообщал УНН, Кремль призвал всех к сдержанности в ситуации с КНДР.