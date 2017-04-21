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У Кремлі не стали коментувати повідомлення про стягування сил до кордону з КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не став коментувати повідомлення західних ЗМІ про те, що російське керівництво нібито прийняло рішення стягнути сили і озброєння до кордону з КНДР на тлі можливого нанесення США удару по Північній Кореї, передає УНН з посиланням на “РІА Новини”.

“Питання дислокації військ всередині країни не відносяться до категорії публічних”, — сказав Д.Пєсков.

Як зазначається, що британська газета Daily Mail повідомила, що президент Володимир Путін нібито відправляє додаткові військові сили і техніку на кордон з Північною Кореєю, побоюючись потоку біженців в разі нанесення ракетного удару США по КНДР.

При цьому видання посилається на два відео, на яких показані переміщення військової техніки на залізниці і проліт вертольота. Видання зазначає, що Росія переміщує війська після повідомлень про те, що Китай нібито висунув 150 тисяч солдатів на кордон з КНДР.

Як повідомляв УНН, Кремль закликав всіх до стриманості в ситуації з КНДР.

Українські Національні Новини

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