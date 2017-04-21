У Кремлі не стали коментувати повідомлення про стягування сил до кордону з КНДР

“Питання дислокації військ всередині країни не відносяться до категорії публічних”, — сказав Д.Пєсков.

Як зазначається, що британська газета Daily Mail повідомила, що президент Володимир Путін нібито відправляє додаткові військові сили і техніку на кордон з Північною Кореєю, побоюючись потоку біженців в разі нанесення ракетного удару США по КНДР.

При цьому видання посилається на два відео, на яких показані переміщення військової техніки на залізниці і проліт вертольота. Видання зазначає, що Росія переміщує війська після повідомлень про те, що Китай нібито висунув 150 тисяч солдатів на кордон з КНДР.

Як повідомляв УНН, Кремль закликав всіх до стриманості в ситуації з КНДР.