У Кремлі не стали коментувати повідомлення про стягування сил до кордону з КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не став коментувати повідомлення західних ЗМІ про те, що російське керівництво нібито прийняло рішення стягнути сили і озброєння до кордону з КНДР на тлі можливого нанесення США удару по Північній Кореї, передає УНН з посиланням на “РІА Новини”.
“Питання дислокації військ всередині країни не відносяться до категорії публічних”, — сказав Д.Пєсков.
Як зазначається, що британська газета Daily Mail повідомила, що президент Володимир Путін нібито відправляє додаткові військові сили і техніку на кордон з Північною Кореєю, побоюючись потоку біженців в разі нанесення ракетного удару США по КНДР.
При цьому видання посилається на два відео, на яких показані переміщення військової техніки на залізниці і проліт вертольота. Видання зазначає, що Росія переміщує війська після повідомлень про те, що Китай нібито висунув 150 тисяч солдатів на кордон з КНДР.
Як повідомляв УНН, Кремль закликав всіх до стриманості в ситуації з КНДР.