В Кремле подчеркнули, что РФ официально не признавала паспорта "ДНР" и "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Россия официально не признавала паспорта самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС, передает УНН.
"До сих пор никаких признаний (паспортов ДНР и ЛНР Москвой) не было", - заявил Д.Песков.
По его словам, "речь идет об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными органами власти, местными органами власти, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью гуманитарной помощи людям, проживающим в районах Донбасса".
Ранее сообщалось, что по паспортам "ДНР" и "ЛНР" можно не только пересечь границу с Россией, но и приобрести в РФ билеты на самолет, поезд и воспользоваться услугами гостиниц.
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что он надеется, что у пророссийских сепаратистов на востоке Украины было достаточно боеприпасов, чтобы ответить на то, что он назвал агрессивными действиями со стороны украинских сил.