У Кремлі наголосили, що РФ офіційно не визнавала паспорти "ДНР" і "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Росія офіційно не визнавала паспорти самопроголошених Донецької і Луганської народних республік. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС, передає УНН.
“Досі жодних визнань (паспортів ДНР і ЛНР Москвою) не було”, — заявив Д.Пєсков.
За його словами, "йдеться про окремі рішення, які могли прийматися муніципальними органами влади, місцевими органами влади, а також різними компаніями, виходячи виключно з гуманітарних міркувань, керуючись необхідністю гуманітарної допомоги тим людям, які проживають в районах Донбасу".
Раніше повідомлялося, що за паспортами “ДНР” і “ЛНР” можна не тільки перетнути кордон з Росією, але і придбати в РФ квитки на літак, потяг і скористатися послугами готелів.
Нагадаємо, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що він сподівається, що у проросійських сепаратистів на сході України було досить боєприпасів, щоб відповісти на те, що він назвав агресивними діями з боку українських сил.