В Кременчуге несовершеннолетние пытались украсть кабину с колеса обозрения

"26 июля около 20 часов экипаж патрульной полиции получил вызов "подозрительная личность". Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили трех несовершеннолетних лиц, с аттракциона "Колесо обозрения" пытались похитить кабину. Ребят задержали и вызвали их родителей и следователя. Вопрос, для чего подросткам нужна была кабина аттракциона и стоило для этого нарушать закон, остается открытым", - отметили в полиции.

Напомним, в Одессе неизвестный распилил крепления кошки-геймера и похитил ее.