В Кременчуге несовершеннолетние пытались украсть кабину с колеса обозрения
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Трое несовершеннолетних в Кременчуге пытались украсть кабину с аттракциона "Колесо обозрения". Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Кременчуга, передает УНН.
"26 июля около 20 часов экипаж патрульной полиции получил вызов "подозрительная личность". Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили трех несовершеннолетних лиц, с аттракциона "Колесо обозрения" пытались похитить кабину. Ребят задержали и вызвали их родителей и следователя. Вопрос, для чего подросткам нужна была кабина аттракциона и стоило для этого нарушать закон, остается открытым", - отметили в полиции.
Напомним, в Одессе неизвестный распилил крепления кошки-геймера и похитил ее.