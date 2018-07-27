У Кременчуці неповнолітні намагалися вкрасти кабіну з колеса огляду

"26 липня близько 20-ї години екіпаж патрульної поліції отримав виклик "підозріла особа". Прибувши на місце події, поліцейські виявили трьох неповнолітніх осіб, які з атракціону "Колесо огляду" намагалися викрасти кабіну. Хлопців затримали та викликали їх батьків і слідчого. Питання, для чого підліткам потрібна була кабіна атракціону і чи варто було для цього порушувати закон, залишається відкритим", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, в Одесі невідомий розпиляв кріплення кішки-геймера та викрав її.