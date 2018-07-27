У Кременчуці неповнолітні намагалися вкрасти кабіну з колеса огляду
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Троє неповнолітніх у Кременчуці намагалися вкрасти кабіну з атракціону "Колесо огляду". Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Кременчука, передає УНН.
"26 липня близько 20-ї години екіпаж патрульної поліції отримав виклик "підозріла особа". Прибувши на місце події, поліцейські виявили трьох неповнолітніх осіб, які з атракціону "Колесо огляду" намагалися викрасти кабіну. Хлопців затримали та викликали їх батьків і слідчого. Питання, для чого підліткам потрібна була кабіна атракціону і чи варто було для цього порушувати закон, залишається відкритим", - зазначили в поліції.
Нагадаємо, в Одесі невідомий розпиляв кріплення кішки-геймера та викрав її.