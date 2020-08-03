У Косюка представили "виртуального помощника энергетика": кому он точно пригодится

Там напомнили, что проект был реализован ккраинскими IT-специалистами стартапа a-Gnostics. Цель проекта - оптимизировать затраты на электроэнергию промышленных потребителей.

"Предпосылкой для внедрения данного решения стало введение в Украине нового рынка электроэнергии, который предусматривает, что все участники рынка должны прогнозировать почасовое потребление электроэнергии на сутки вперед", - рассказали в МХП.

И теперь энергетики могут делать заявки на закупку электроэнергии значительно быстрее, чем раньше. Процесс занимает несколько минут, тогда как раньше нужно было тратить по несколько часов ежедневно.

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"Это первый проект в Украине, когда конечные корпоративные пользователи имеют возможность быстро и безопасно запускать в работу сложную цепь расчетов так называемой системы с использованием науки о данных. Пользователь имеет возможность перечислить свои прогнозы, например, в случае изменения планов производства, сделав в системе 2 операции, в "облаке" автоматически запустится "переобучение" модели, передача данных, а пользователь получит новый прогноз за несколько минут", - рассказали в компании.

Относительно МХП - это инновация уже позволила компании значительно оптимизировать расходы на закупку электроэнергии: система "виртуального энергетика" - экономит миллионы гривен ежемесячно, рассказал заместитель главы правления МХП Александр Домбровский.

"Теперь каждое предприятие группы МХП, а в будущем все клиенты имеют возможность не только автоматически делать заявки на закупку электроэнергии, но и использовать самые современные технологии машинного обучения для прогнозирования потребления электроэнергии. Это важное решение и для производителей "зеленой", особенно солнечной и ветровой, электроэнергии в целом, ведь появляется дополнительная возможность гораздо точнее прогнозировать собственную генерацию", - добавил он.

В будущем МХП планирует использовать технологию искусственного интеллекта и машинного обучения для оптимизации управлением производственными процессами холдинга.

Напомним, МХП - один из крупнейших агрохолдингов Украины. Владелец и глава правления Юрий Косюк.