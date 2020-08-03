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У Косюка представили "віртуального помічника енергетика": кому він точно знадобиться

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Компанія "МХП Еко Енерджи" ввела в експлуатацію систему "віртуального помічника енергетика", яка допоможе енергетикам прогнозувати споживання електроенергії. Про це повідомляє пресслужба МХП, передає УНН.

Там нагадали, що проект було реалізовано українськими IT-фахівцями стартапу a-Gnostics. Мета проекту - оптимізувати витрати на електроенергію промислових споживачів.

"Передумовою для впровадження даного рішення стало введення в Україні нового ринку електроенергії, який передбачає, що всі учасники ринку повинні прогнозувати погодинне споживання електроенергії на добу вперед", - розповіли в МХП.

Тож тепер енергетики можуть робити заявки на закупівлю електроенергії значно швидше, ніж раніше. Процес займає декілька хвилин, тоді як раніше потрібно було витрачати по кілька годин щодня.

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"Це перший проект в Україні, коли кінцеві корпоративні користувачі мають можливість швидко і безпечно запускати в роботу складний ланцюг розрахунків так званої системи з використанням науки про дані. Користувач має можливість перерахувати свої прогнози, наприклад, у випадку зміни планів виробництва, зробивши в системі 2 операції, в "хмарі" автоматично запуститься "перенавчання" моделі, передача даних, а користувач отримає новий прогноз за декілька хвилин", - розповіли у компанії.

Щодо МХП - то інновація вже дозволила компанії значно оптимізувати витрати на закупівлю електроенергії: система "віртуального енергетика" - заощаджує мільйони гривень щомісяця, розповів заступник Голови правління МХП Олександр Домбровський.

"Тепер кожне підприємство групи МХП, а в майбутньому всі клієнти, мають можливість не тільки автоматично робити заявки на закупівлю електроенергії, але і використовувати найсучасніші технології машинного навчання для прогнозування споживання електроенергії. Це важливе рішення й для виробників "зеленої", особливо сонячної та вітрової, електроенергії загалом, адже з’являється додаткова можливість набагато точніше прогнозувати власну генерацію", - додав він.

У майбутньому МХП планує використовувати технологію штучного інтелекту та машинного навчання для оптимізації управлінням виробничими процесами холдингу.

Нагадаємо, МХП – один із найбільших агрохолдингів України. Власник і голова правління Юрій Косюк.

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