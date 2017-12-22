В компании Nissan проходят обыски в результате скандала вокруг отсутствия квалификации у рабочих

Они проходят в связи с расследованием обстоятельств, при которых в течение длительного времени проверку безопасности выпущенных на заводах компании автомобилей осуществляли работники без соответствующей квалификации. По итогам обысков власти рассчитывают подтвердить, насколько верными оказались предоставлены ранее данные Nissan о масштабах нарушений.

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В октябре чиновники министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма также обыскали заводы концерна на территории Японии, после чего выяснилось, что как минимум на пяти из них работал неквалифицированный персонал.

Nissan в том же месяце временно останавливал работу своих предприятий, из-за чего выпуск продукции сократился на 40% по сравнению с показателями за октябрь прошлого года. Автоконцерна пришлось объявить о начале отзывной кампании, которая затронет 1,2 млн автомобилей 20 различных моделей, произведенных в Японии в период с октября 2014 года. Среди них компактный хэтчбек Note, седан Skyline, электромобиль Leaf и полноразмерный кроссовер Murano.

Напомним, 6 июня в Запорожье министр МВД Арсен Аваков передал запорожским полицейским 28 гибридных автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV , которые были переданы Украине японской стороной в рамках Киотского протокола.