У компанії Nissan проходять обшуки через скандал навколо відсутності кваліфікації у робітників
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Співробітники міністерства державних земель, інфраструктури, транспорту та туризму Японії в п'ятницю почали проводити обшуки в головному офісі автоконцерну Nissan в місті Йокогама. Про це повідомило агентство Kyodo, інформує УНН.
Вони проходять у зв’язку з розслідуванням обставин, при яких протягом тривалого часу перевірку безпеки випущених на заводах компанії автомобілів здійснювали працівники без відповідної кваліфікації. За підсумками обшуків влада розраховує підтвердити, наскільки вірними виявилися надані раніше дані Nissan про масштаби порушень.
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У жовтні чиновники міністерства державних земель, інфраструктури, транспорту та туризму також обшукали заводи концерну на території Японії, після чого з’ясувалося, що як мінімум на п’яти з них працював некваліфікований персонал.
Nissan у тому ж місяці тимчасово зупиняв роботу своїх підприємств, через що випуск продукції скоротився на 40% у порівнянні з показниками за жовтень минулого року. Автоконцерну довелося оголосити про початок відкличної кампанії, яка торкнеться 1,2 млн автомобілів 20 різних моделей, вироблених в Японії у період з жовтня 2014 року. Серед них компактний хетчбек Note, седан Skyline, електромобіль Leaf та повнорозмірний кросовер Murano.
Нагадаємо, 6 червня у Запоріжжі міністр МВС Арсен Аваков передав запорізьким поліцейським 28 гібрідних автомобілей Mitsubishi Outlander PHEV, які були передані Україні японською стороною в рамках Кіотського протоколу.