В комитете ВР инициировали сбор справок о безопасности проведения выборов на Донбассе

ukru
ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 21253 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 36015 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 54342 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 78215 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 106290 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110727 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 123666 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 155834 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202101 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196314 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

4 марта, 00:30 • 86474 просмотра
российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света

российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света

4 марта, 00:30 • 60161 просмотра
Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

4 марта, 00:31 • 72982 просмотра
россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

4 марта, 02:04 • 49172 просмотра
Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

4 марта, 03:55 • 36353 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 345199 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 297201 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 451624 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 417422 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 400247 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 115931 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 194422 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 222095 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 201552 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 287808 просмотра
Актуальное
В комитете ВР инициировали сбор справок о безопасности проведения выборов на Донбассе

В комитете ВР инициировали сбор справок о безопасности проведения выборов на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 11389 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Во время заседания комитета местного самоуправления было инициировано сбор справок по вопросу безопасности проведения выборов на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Александр Качура, передает УНН.

"Очень интересная дискуссия состоялась на заседании комитета местного самоуправления. Обсуждали вопрос проведения выборов на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской области. Присутствовавший на заседании губернатор Донецкой области по моему требованию пообещал собрать справки по вопросу безопасности проведения выборов", - отметил нардеп.

Также Качура сообщил, что его требование поддержал и председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Напомним, в августе Центральная избирательная комиссия определила перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы. Тогда в перечень таких общин вошли 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Позже в ЦИК заявили, что проведут местные выборы на Донбассе в марте, если позволит ситуация с безопасностью.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы