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У комітеті ВР ініціювали збір довідок про безпеку проведення виборів на Донбасі

У комітеті ВР ініціювали збір довідок про безпеку проведення виборів на Донбасі

Київ • УНН

 • 11394 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Під час засідання комітету місцевого самоврядування було ініційовано збір довідок з питання безпеки проведення виборів на підконтрольних територіях Донецької та Луганської областей. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Олександр Качура, передає УНН.

“Дуже цікава дискусія відбулася на засіданні комітету місцевого самоврядування. Обговорювали питання проведення виборів на підконтрольних територіях Донецької та Луганської області. Присутній на засідання губернатор Донецької області на мою вимогу пообіцяв зібрати довідки з питання безпеки проведення виборів”, - зазначив нардеп.

Також Качура повідомив, що його вимогу підтримав і голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, у серпні Центральна виборча комісія визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести місцеві вибори. Тоді до переліку таких громад входять 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

Пізніше в ЦВК заявили, що проведуть місцеві вибори на Донбасі в березні, якщо дозволить безпекова ситуація.

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