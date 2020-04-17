У командующего Нацгвардии Балана подтвердили COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. У Командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана подтвердили COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.
"У командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана сегодня подтверждено положительный тест на коронавирус. Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное", - сообщил замглавы МВД.
Геращенко отмечает, что генерал Балан с сегодняшнего дня находится на самоизоляции.
"Все лица, которые с ним контактировали в последнее время, пройдут тестирование. Национальная гвардия продолжает выполнять возложенные на нее задачи в полном объеме", - добавляет он.
Заместитель министра внутренних дел акцентирует внимание на том, что обязанности Командующего Национальной гвардии исполняет первый заместитель - генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.
Напомним, с начала карантина, введенного на фоне распространения COVID-19 в Украине полиция составила четыре тысячи админпротоколов.