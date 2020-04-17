У командувача Нацгвардії Балана підтвердили COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Командувача Національної гвардії України генерал-лейтенанта Миколи Балана підтвердили COVID-19. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.
“У командувача Національної гвардії України генерал-лейтенанта Миколи Балана сьогодні підтверджено позитивний тест на коронавірус. Захворювання проходить майже безсимптомно. Стан здоров’я задовільний”, — повідомив заступник глави МВС.
Геращенко зазначає, що Генерал Балан із сьогоднішнього дня знаходиться на самоізоляції.
“Всі особи, які з ним контактували останнім часом, пройдуть тестування. Національна гвардія продовжує виконувати покладені на неї завдання в повному обсязі”, — додає він.
Заступник міністра внутрішніх справ акцентує увагу на тому, що обов’язки Командуючого Національної гвардії виконує перший заступник — генерал-лейтенант Володимир Кондратюк.
Нагадаємо, з початку карантину, введеного на тлі поширення COVID-19, в Україні поліція склала чотири тисячі адмінпротоколів.