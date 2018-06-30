В Колумбии в бывших повстанцев изъяли 5 т кокаина

По его словам, наркотики обнаружили во время спецоперации, которая длилась менее 24 часов в муниципалитете Тумако в западном департаменте Нариньо. Ньето добавил, что склад с кокаином принадлежал организованной преступной группировке Guacho, в которой состоят бывшие повстанцы.

В мае военнослужащие ВМС Колумбии изъяли у членов FARC 932 кг кокаина, который перевозился на судне Dona Eli возле устья реки Микай в юго-западном муниципалитете Лопе-де-Микай. Груз наркотиков предполагалось доставить в страны Центральной Америки.

Леворадикальная повстанческая группировка FARC была создана в Колумбии в 1964 году после начала гражданской войны в Колумбии. В 2001 году Госдепартамент США внес FARC в список террористических организаций, позднее группировка попала в аналогичный список Евросоюза. За время войны погибли 260 тыс. человек, еще 6 млн колумбийцев стали беженцами. В сентябре 2016 года власти страны подписали договор о прекращении огня с повстанцами. В октябре FARC зарегистрировала собственную политическую партию в Колумбии под названием “Общая революционная альтернативная сила”.

En menos de 24 horas @PoliciaColombia en desarrollo de la ofensiva contra el delito en #Tumaco, incautó más de 5 toneladas de cocaína, otra ’despensa’ de la organización delincuencial de ’#Guacho’ hallada por la #FuerzaPública. pic.twitter.com/ICvR1eqfvH

Как сообщал УНН, власти Колумбии сообщили об обнаружении тел убитых эквадорских журналистов.