У Колумбії у колишніх повстанців вилучили 5 т кокаїну

За його словами, наркотики виявили під час спецоперації, яка тривала менше 24 годин в муніципалітеті Тумако в західному департаменті Наріньо. Ньєто додав, що склад з кокаїном належав організованому злочинному угрупованні Guacho, в якому перебувають колишні повстанці.

У травні військовослужбовці ВМС Колумбії вилучили у членів FARC 932 кг кокаїну, який перевозився на судні Dona Eli біля гирла річки Міка в південно-західному муніципалітеті Лопе-де-Міка. Вантаж наркотиків повинні були доставити в країни Центральної Америки.

Ліворадикальне повстанське угрупування FARC була створена в Колумбії в 1964 році після початку громадянської війни. У 2001 році Держдепартамент США вніс FARC до списку терористичних організацій, пізніше угруповання потрапило в аналогічний список Євросоюзу. За час війни загинули 260 тисяч чоловік, ще 6 млн колумбійців стали біженцями. У вересні 2016 року влада країни підписали договір про припинення вогню з повстанцями. У жовтні FARC зареєструвала власну політичну партію в Колумбії під назвою “Загальна революційна альтернативна сила”.

En menos de 24 horas @PoliciaColombia en desarrollo de la ofensiva contra el delito en #Tumaco, incautó más de 5 toneladas de cocaína, otra 'despensa' de la organización delincuencial de '#Guacho' hallada por la #FuerzaPública. pic.twitter.com/ICvR1eqfvH

Як повідомляв УНН, влада Колумбії повідомила про виявлення тіл убитих еквадорських журналістів.