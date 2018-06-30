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У Колумбії у колишніх повстанців вилучили 5 т кокаїну

У Колумбії у колишніх повстанців вилучили 5 т кокаїну

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Співробітники правоохоронних органів Колумбії вилучили понад 5 т кокаїну у колишніх повстанців з Революційних збройних сил країни (FARC). Про це повідомляє глава національної поліції Хорхе Ернандо Ньєто, повідомляє УНН з посиланням на Twitter правоохоронця.

За його словами, наркотики виявили під час спецоперації, яка тривала менше 24 годин в муніципалітеті Тумако в західному департаменті Наріньо. Ньєто додав, що склад з кокаїном належав організованому злочинному угрупованні Guacho, в якому перебувають колишні повстанці.

У травні військовослужбовці ВМС Колумбії вилучили у членів FARC 932 кг кокаїну, який перевозився на судні Dona Eli біля гирла річки Міка в південно-західному муніципалітеті Лопе-де-Міка. Вантаж наркотиків повинні були доставити в країни Центральної Америки.

Ліворадикальне повстанське угрупування FARC була створена в Колумбії в 1964 році після початку громадянської війни. У 2001 році Держдепартамент США вніс FARC до списку терористичних організацій, пізніше угруповання потрапило в аналогічний список Євросоюзу. За час війни загинули 260 тисяч чоловік, ще 6 млн колумбійців стали біженцями. У вересні 2016 року влада країни підписали договір про припинення вогню з повстанцями. У жовтні FARC зареєструвала власну політичну партію в Колумбії під назвою “Загальна революційна альтернативна сила”.

En menos de 24 horas @PoliciaColombia en desarrollo de la ofensiva contra el delito en #Tumaco, incautó más de 5 toneladas de cocaína, otra 'despensa' de la organización delincuencial de '#Guacho' hallada por la #FuerzaPública. pic.twitter.com/ICvR1eqfvH

— General Jorge Nieto (@GeneralNietoR) 29 червня 2018 р.

Як повідомляв УНН, влада Колумбії повідомила про виявлення тіл убитих еквадорських журналістів.

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