В КОДА проинформировали о ликвидации и образовании новых районов

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 85741 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102366 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127425 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107720 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127820 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101361 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102163 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104064 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В КОДА проинформировали о ликвидации и образовании новых районов

В КОДА проинформировали о ликвидации и образовании новых районов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Образование новых районов и ликвидация существующих, обеспечит соответствие системы административно-территориального устройства районного уровня Украины современным требованиям и европейским стандартам. Об этом на брифинге в четверг сказал глава КОДА Василий Володин, передает корреспондент УНН.

"Образование новых районов и ликвидация существующих, обеспечит соответствие системы административно-территориального устройства районного уровня Украины современным требованиям и европейским стандартам, будет способствовать определению обоснованной территориальной основы для деятельности органов исполнительной власти и соответствующих органов местного самоуправления. Выборы депутатов районных советов будут проводиться в: Бучанском, Белоцерковском, Бориспольском, Броварском, Вышгородском, Обуховском, Фастовском районах", - сказал Володин.

По его словам, к созданию способных территориальных общин значительную часть услуг граждане получали в районных центрах. Сейчас все необходимые услуги будут предоставляться непосредственно в объединенных территориальных общинах.

"Для обеспечения неразрывности предоставления услуг будет определен переходный период для передачи полномочий. На базе ликвидированных райгосадминистраций планируется создание структурных подразделений РГА новообразованных районов", - сказал глава ОГА.

Напомним, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, уменьшение количества районов Украины не приведет к сокращению объектов социальной инфраструктуры.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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