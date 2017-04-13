В КНДР призвали иностранных журналистов готовиться к "большому и важному событию"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Власти Северной Кореи призвали иностранных журналистов, находящихся в стране, быть готовыми к “большому и важному событию”, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что представители власти КНДР не стали раскрывать всех деталей.
Сейчас в стране находятся около 200 журналистов из других государств.
Напомним, Д.Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы самостоятельно решить "проблему" Северной Кореи , если Китай в этом не поможет.
Напомним, группировка американских кораблей вместе с авианосцем USS Carl Vinson отправилось в Южную Корею.
Как сообщал УНН, Китай будет решать торговые трения с США путем диалога.