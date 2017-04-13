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У КНДР закликали іноземних журналістів готуватись до "великої і важливої події"

Київ • УНН

 • 12617 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Влада Північної Кореї закликали іноземних журналістів, які перебувають у країні, бути готовими до “великої і важливої події”, передає УНН з посиланням на Reuters.

Зазначається, що представники влади КНДР не стали розкривати будь-яких деталей.

Зараз у країні перебувають близько 200 журналістів з інших держав.

Нагадаємо, Д.Трамп заявив, що Сполучені Штати готові самостійно вирішити “проблему” Північної Кореї, якщо Китай у цьому не допоможе.

Нагадаємо, угруповання американських кораблів разом з авіаносцем USS Carl Vinson відправилось до Південної Кореї.

Як повідомляв УНН, Китай вирішуватиме торгівельні непорозуміння з США шляхом діалогу.

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