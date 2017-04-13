У КНДР закликали іноземних журналістів готуватись до "великої і важливої події"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Влада Північної Кореї закликали іноземних журналістів, які перебувають у країні, бути готовими до “великої і важливої події”, передає УНН з посиланням на Reuters.
Зазначається, що представники влади КНДР не стали розкривати будь-яких деталей.
Зараз у країні перебувають близько 200 журналістів з інших держав.
Нагадаємо, Д.Трамп заявив, що Сполучені Штати готові самостійно вирішити “проблему” Північної Кореї, якщо Китай у цьому не допоможе.
Нагадаємо, угруповання американських кораблів разом з авіаносцем USS Carl Vinson відправилось до Південної Кореї.
Як повідомляв УНН, Китай вирішуватиме торгівельні непорозуміння з США шляхом діалогу.