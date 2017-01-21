В КГГА объяснили причину перегрузки отделений "Ощадбанка" для уплаты коммуналки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Причиной значительной перегрузки отделений "Ощадбанка", где можно оплатить коммунальные счета, стало завершение срока действия договора коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр" с киевской городской дирекцией "Укрпочты". Об этом со ссылкой на объявление банка сообщили в пресс-службе КГГА, передает УНН.
"Причиной значительной перегрузки отделений "Ощадбанка" стало завершение срока действия договора коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр" с Киевской городской дирекцией УГППС "Укрпочта"... Среди новых условий, которые выдвинула "Укрпочта", стало увеличение в три раза комиссии по обслуживанию платежей - с 0,5% до 1,5%, что значительно превышает финансовые возможности киевлян и КП "ГИВЦ". Все это повлекло за собой значительное увеличение плательщиков в отделениях "Ощадбанка", - отметили в КГГА.
Городская власть призвала клиентов с уважением и пониманием отнестись к нагрузке, которую выдерживают работники банка.
"Мы знаем, что в определенных районах ситуация близка к очень напряженной. Однако просим киевлян проявить понимание и человечность, ведь график, в котором работают в отделениях "Ощадбанка", крайне тяжелый", - отметил первый заместитель главы КГГА Геннадий Плис.
Он надеется, что ситуацию удастся урегулировать в ближайшее время.
Как отмечается, в настоящее время оплата жилищно-коммунальных услуг в столице возможна:
в любом банковском отделении, в частности, в отделениях государственных финансовых учреждений "Ощадбанк" и "ПриватБанк";
платежными карточками в 34 точках приема коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" (ЦКС);
онлайн-сервисами на официальных сайтах КП "ГИВЦ" - gioc.kiev.ua и ЦКС - cks.kiev.ua и в электронных кабинетах на официальных сайтах исполнителей услуг.