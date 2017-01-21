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У КМДА пояснили причину перевантаження відділень "Ощадбанку" для сплати комуналки

У КМДА пояснили причину перевантаження відділень "Ощадбанку" для сплати комуналки

Київ • УНН

 • 12331 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Причиною значного перевантаження відділень “Ощадбанку”, де можна оплатити комунальні рахунки, стало завершення строку дії договору комунального підприємства “Головний інформаційно-обчислювальний центр” із київською міською дирекцією “Укрпошти”. Про це із посиланням на оголошення банку повідомили в прес-службі КМДА, передає УНН.

“Причиною значного перевантаження відділень “Ощадбанку” стало завершення строку дії договору комунального підприємства “Головний інформаційно-обчислювальний центр” із Київською міською дирекцією УДППЗ “Укрпошта”... Серед нових умов, які висунула “Укрпошта”, стало збільшення у три рази комісії за обслуговування платежів — із 0,5% до 1,5%, що значно перевищує фінансові можливості киян і КП “ГІОЦ”. Усе це спричинило значне збільшення платників у відділеннях “Ощадбанку”, - зазначили у КМДА.

Міська влада закликала клієнтів із повагою та розумінням поставитись до навантаження, яке витримують працівники банку.

“Ми знаємо, що у певних районах ситуація близька до дуже напруженої. Однак просимо киян проявити розуміння та людяність, адже графік, у якому працюють у відділеннях "Ощадбанку", вкрай важкий”, - зазначив перший заступник голови
КМДА Геннадій Пліс.

Він сподівається, що ситуацію вдасться врегулювати найближчим часом.

Як зазначається, наразі оплата житлово-комунальних послуг у столиці можлива:

у будь-якому банківському відділенні, зокрема, у відділеннях державних фінансових установ “Ощадбанк” і “Приватбанк”;
платіжними картками в 34 точках прийому Комунального концерну “Центр комунального сервісу” (ЦКС);
онлайн-сервісами на офіційних сайтах КП “ГІОЦ” — gioc.kiev.ua та ЦКС — cks.kiev.ua та в електронних кабінетах на офіційних сайтах виконавців послуг.

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