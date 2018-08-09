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В "Киевводоканале" заверили, что достаточно обеспечены хлором

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. "Киевводоканал" на сегодня обеспечен хлором в достаточном количестве. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.

В "Киевводоканале" заверили, что достаточно обеспечены хлором

"АО "АК "Киевводоканал" сообщает, что на сегодняшний день обеспечен хлором в достаточном количестве, в столице не планируется введение графика подачи воды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Киевводоканал" объявил тендер на поставку 502,5 т жидкого хлора в системе ProZorro. Аукцион запланирован на 9 октября 2018 года. При этом в обществе отметили, что открыты к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с международными компаниями, которые являются производителями или поставщиками жидкого хлора.

Тендер предполагает доставку хлора на предприятие, поскольку у "Киевводоканала" нет для таких целей специализированного транспорта. В этом контексте сотрудничество с иностранными компаниями осложняется тем, что большинство из них предлагают хлор на условиях самовывоза.

Также отмечается, что "Киевводоканал" рассматривает альтернативные методы обеззараживания воды, которые позволят, среди прочего, диверсифицировать источники поставок реагентов.

Напомним, в июле в "Киевводоканале" сообщили, что централизованное питьевое водоснабжение в Украине оказалось под угрозой. По состоянию на 17 июля запасов жидкого хлора для обеззараживания воды в Киеве оставалось только на 1 месяц.

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