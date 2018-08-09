У "Київводоканалі" запевнили, що достатньо забезпечені хлором
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. "Київводоканал" на сьогодні забезпечений хлором у достатній кількості. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
“ПрАТ “АК „Київводоканал“ повідомляє, що на сьогоднішній день забезпечений хлором у достатній кількості, у столиці не планується введення графіку подачі води”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що “Київводоканал” оголосив тендер на поставку 502,5 т рідкого хлору в системі ProZorro. Аукціон запланований на 9 жовтня 2018 року. При цьому у товаристві наголосили, що відкриті до співпраці з усіма зацікавленими сторонами, зокрема і з міжнародними компаніями, які є виробниками чи постачальниками рідкого хлору.
Тендер передбачає доставку хлору на підприємство, оскільки “Київводоканал” немає для таких цілей спеціалізованого транспорту. У цьому контексті співпраця з іноземними компаніями ускладняється тим, що більшість з них пропонують хлор на умовах самовивозу.
Також відзначається, що “Київводоканал” розглядає альтернативні методи знезараження води, які дозволять, серед іншого, диверсифікувати джерела постачання реагентів.
Нагадаємо, в липні у "Київводоканалі" повідомили, що централізоване питне водопостачання в Україні опинилось під загрозою. Станом на 17 липня запасів рідкого хлору для знезараження води в Києві залишалося лише на 1 місяць.