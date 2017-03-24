В Киевском зоопарке рассказали, сколько времени нужно для реконструкции

"Планируется полностью переустроить всю территорию зоопарка. И все объекты внутренние на территории. На это уйдет колоссальная сумма средств, поэтому работы на реконструкции разделены на шесть этапов", - рассказал заместитель директора Киевского зоопарка.

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Также он отметил, что после подготовки всех необходимых документов и разрешений, что предположительно состоятся в ближайшие два месяца, планируется восстановительная работа, так называемого, первого этапа. В который входит реконструкция центрального входа, трех озер, и приматных где содержатся обезьяны.

По его словам, запланировано полное переоборудование вольеров, а именно их увеличение и оптимизация под природную среду животных в которых они проживают.

"В целом вольеры, их площадь, для животных, которых насчитывается около 200, планируется увеличить в несколько раз, то есть пространство для животных будет значительно увеличено площадью до 700, 400 и 200 метров квадратных. Для каждого вида животных, вольеры планируют обустроить под их естественную среду обитания. Обустроены будут и деревьями и травой и также один из вольеров будет оборудован бассейном, где вместе с приматами будут жить карликовые гиппопотамы, черепахи и рыбы. Также будет заменено ограждение вольера на смотровые окна для посетителей", — сказал он.

По словам И.Марийчука, в последующие этапы реконструкции будут отремонтированы: ветеринарная зона, хозяйственная зона, сад, зона отдыха у нижних озер, авиарий, долина слонов, носорогов и нижняя часть Африканского леса, остров хищников, дом пингвинов и тюленей, детский зоопарк. В частности на всех этапах, запланированы реконструкции существующих и обустройство новых наружных инженерных сетей.

Также И.Марийчук добавил, что в оптимистическом расчете на реконструкцию зоопарка уйдет 5-7 лет.